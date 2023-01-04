Yunanistan'da grip uyarısı: Haftalık 350 bin vakaya yükselebilir

Atina-Pire Devlet Hastaneleri Doktorları Birliği (EİNAP) Başkanı Matina Pagoni, ocak ve şubat aylarında grip vakalarının en yüksek seviyesine ulaşacağını belirterek grip aşısının hastalığa yakalanma riskini büyük oranda düşürdüğünü söyledi.

Girit Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Nikos Canakis de yaptığı açıklamada, grip vakalarındaki önemli artışa dikkat çekerek ülkedeki hastanelerde baskının artacağına işaret etti.

Haftalık vaka sayısının 350 bine ulaşabileceği değerlendirmesinde bulunan Canakis, "Paniğe gerek yok. Sağlık sistemi daha kötüsünü de görmüştü." dedi.

Ülke genelinde yaşanan ilaç sıkıntısına da değinen Canakis, kendisinin çalıştığı İraklio Hastanesi'nde tek eksiğin enjekte edilebilir formda parasetamol olduğunu kaydederek uygun bir yönetim şekliyle bu sorunun üstesinden gelinebileceğini savundu.

Yunanistan Sağlık Bakanı Plevris, ilaç sıkıntısıyla ilgili AB'ye mektup göndermiş, mektupta, "Son zamanlarda belirli ilaçların yeterliliği sorunu AB genelinde sürekli olarak artmaktadır. Bu sorunu ülkeler tek başlarına çözmeye çalışıyor. Ancak AB genelinde merkezi politikaların bulunması şart." ifadeleri kullanılmıştı.