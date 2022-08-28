Yunanistan'da Türk gence ırkçı saldırı: 20 kişi 1 kişiye saldırdı

Yunanistan Hükümeti ve ülke basınının Türkiye’yi hedef alan açıklamaları sokaklara şiddet olarak yansıdı. Batı Trakya’da 16 yaşındaki O.T. 20 kişilik bir grup tarafından feci şekilde dövüldü. Olay, 26 Ağustos akşamı İskeçe Aren Mahallesi’nde Mitropoli olarak bilinen bölgede yaşandı. Türk ailenin 16 yaşındaki çocuğu O.T., olaydan 2 gün önce arkadaşının kalabalık bir grupla tartıştığını gördü. Yanlarına gidip “Sizin derdiniz nedir? Neden vuruyorsunuz, ne istiyorsunuz?” diye tepki gösterdi. O gün orada bir olay yaşanmadı ancak 2 gün sonra saldırganlar O.T.’nin önünü kesti.

HASTANELİK ETTİLER

O.T.’yi yolda yürürken sıkıştıran 20 kişilik grup “Pis Türk öbür sefere seni öldüreceğiz” diye bağırarak küfürler etti. Saldırganlar, vücuduna aldığı darbelerle yere düşen genci tekmeleyerek hastanelik etti. Kanlar içinde İskeçe Hastanesi’ne kaldırılan O.T.’nin anne ve babası, hakaret içerikli söylem ve küfürler hakkında suç duyurusunda bulundu.

İÇ İÇE YAŞIYORUZ

İskeçe Türk Birliği Başkanı ve DEB Partisi MYK Üyesi Ozan Ahmetoğlu, “Burada Türkler ve Yunanlar iç içe yaşıyor. Evimizin yanında cami, biraz ileride kilise var. Barış ve huzur ortamının devam etmesi çok önemli. Mahalle kavgaları oluyor ama bu boyutta bir şey uzun süredir yaşanmamıştı. Umarım bu son olur. Çünkü çok hassas durumlar bunlar” diye konuştu.

SİYASİLER ATEŞLİYOR

Ahmetoğlu, son dönemde telekulak skandalıyla ilgili Yunanistan Meclisi İkinci Başkan Yardımcısı Haralambos Athanasiu’nun Batı Trakya’daki azınlık milletvekillerinin dinlenebileceğini iddia ettiğini hatırlattı: “Bu tür açıklamalar zaman zaman medyada yer alıyor. Dolayısıyla Türk azınlıklar hedef olarak gösteriliyor. Umarım bu gibi söylemler, bu tür saldırıların zeminini oluşturmaz, kışkırtmaz. Emniyet birimlerinin gerekli önemleri alacağına inanıyorum.”