Yunanistan'dan "akıl almaz" bir kurtarma operasyonu

Yunanistan’a girdikten sonra Türkiye’ye itilmek istenen düzensiz göçmenler, yaklaşık 10 gündür Meriç Nehri ortasındaki bir adacıkta mahsurdu. Adanın Yunanistan tarafında olması nedeniyle Türkiye müdahale edemedi, Yunanistan da uzun süre yardıma yanaşmadı. Bu süreçte gruptaki 5 yaşındaki bir çocuk akrep sokması sebebiyle hayatını kaybetti. Adacıkta mahsur kalan göçmenlerle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

MASKELİ VE SİLAHLI EKİP

Emniyet güçlerini söz konusu adaya gönderen Yunanistan, aç susuz halde yaşam mücadelesi veren mültecileri sonunda tahliye etti. Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Yunanistan söz konusu adacığa bir ekip indirdi. Yunan emniyet güçlerinden kar maskeli ve silahlı ekip adaya iner inmez mültecilere ait tüm telefonları topladı. Ardından mülteciler geçici konaklama yerlerine nakledildi. Yunan makamları göçmenlerin Meriç’te tutulacağını ifade ediyor.

BAĞLANTI KOPTU

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Genel Sekreteri Davut Erdem Şaraldı, “Süreçle ilgili başından beri kurumlarla temas halindeydik. AFAD üzerinden Helen ilkyardımına bağlı ekiplerle görüştük. Yunan basını, oluşan uluslararası kamuoyu baskısı nedeniyle adanın kendilerine ait olmadığı noktasına geldi. En sonunda yetkililer, mültecileri adadan alarak Yunanistan tarafına geçirdiler. Ancak bu arada insanların telefonlarını toplayıp iletişimimizi de kestiler” diye konuştu.

Ölen çocuğun naaşı getirilecek

Şaraldı, adada akrep soktuğu için ölen küçük çocuk için de girişimde bulunacaklarını kaydetti: “Bu çocuğun naaşını, statüsü bile belli olmayan bir adacıkta sahipsiz bırakmak istemiyoruz. Cenazeyi Müslüman mezarlığına defnetmek istiyoruz. AFAD, Edirne Valiliği ve İl Jandarma Komutanlığı ile temasa geçtik. Naaşın bölgeden alınabilmesi için ailenin talepte bulunması gerekiyor. Türkiye’deki yakınları aracılığıyla naaşı Türkiye’ye getirmek için girişimleri başlatacağız.”