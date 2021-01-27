Yunanistan'dan müzakere günü tahrik mesajı

Türkiye'nin diyalog ve işbirliğini önceleyen tavrı sayesinde 5 yıl sonra yeniden başlayan istikşafi görüşmelerin 61'inci turu geçtiğimiz gün İstanbul'da Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirildi. Yunan heyetin Türkiye ile masada olduğu saatlerde, Atina'da 18 Rafale savaş uçağı alınması için Fransa ile anlaşma imzalandı.

SON DAKİKA YUNANİSTAN'DA İÇ KAMUOYU DA RAHATSIZ

Doğu Akdeniz'deki maksimalist iddiaları nedeniyle Türkiye ile ilişkileri gerilen Yunanistan'ın içinde bulunduğu ekonomik zorluğa rağmen 2.3 milyar euroluk anlaşma imzalayarak 18 Rafale savaş uçağı alması, silahlanmaya ayırdığı bütçeyi 56 kat artırması iç kamuoyunda tepki ile karşılandı. Türkiye ile normalleşme yol haritası için müzakereler yürüten Fransa da Yunanistan'a hava savunma ürünlerinin yanında deniz savunma ürünleri de satmayı düşünüyor.

ANKARA DİYALOGDAN DA MİLLİ MENFAATLERİMİZDEN DE VAZGEÇMİYOR

Öte yandan, Fransa'nın gerilimi daha da artıracak bir adım atarak uçak gemisini bölgeye göndermeye karar verdiği iddia edilmişti. Geminin şubat sonunda Doğu Akdeniz'e geleceği ifade edildi. AB'ye Türkiye'ye yaptırım uygulamak için ilişkileri ipotek altına alma yoluna giden Yunanistan ve maksimalist iddialarının en büyük destekçisi Fransa'ya rağmen Ankara diyalog yanlısı tutumundan da menfaatlerinden de ödün vermiyor.

'SÜRECİ YÜKSELTEN BİR HAMLE' YORUMU

Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yunan kaynaklar, ülkelerinin silahlanmaya başladığını ifade etti. Yunan yetkililer, istikşafi görüşmelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik görüşmelere de imza attığı Dolmabahçe'de gerçekleştirilmesini "süreci yükselten bir hamle" olarak gördüklerini söyledi.

'SAĞLIKLI İLİŞKİYE DAYANAN YENİ DÖNEM BAŞLATILABİLİR'

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, "Türkiye-Yunanistan arasında sağlıklı ilişkiye dayanan bir yeni dönem başlatılabilir. Sayın Cumhurbaşkanımız da defalarca söyledi, bizim kimsenin hakkında gözümüz yok ama kendi haklarımızı, çıkarlarımızı korumaya devam edeceğiz. Umarız Yunanistan ile her alanda ilişkilerimiz olumlu ilerler" dedi.

Haber7

Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2021, 09:26