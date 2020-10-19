Yunanistan’ın başkenti neresidir? Kaç tane şehri vardır? Yunanistan'da hangi adalar vardır?

Yunanistan Türkiye'nin Balkanlar’da yer alan komşu ülkelerinden biridir. Diğer komşu ülkeleri Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan’dır. Yunan medeniyeti dünyaca ünlü bir medeniyettir. Yunanistan Avrupa Birliği ülkesi olduğu için ülkenin resmi para birimi Euro'dur. Ülkede trafik sağ taraftan akmaktadır. Çoğunluğu Ortodoks mezhebine bağlı Hıristiyanlar olan ülkede azınlık olarak Müslümanlar ve diğer dinlere mensup kişiler vardır. Yunanistan aynı zamanda bir Schengen ülkesidir.

Yunanistan’ın fikizi yapısı ve mevkii

Yunanistan, Balkan Yarımadasının güney ucunda yaklaşık olarak 131.944 km2lik küçük bir ülkedir. Üç kenarı denizle çevrilidir. Doğu veGüneydoğusunda Ege Denizi, güneyinde Akdeniz ve batısında Yunan Denizi bulunur. Küçük bir ülke olmasına rağmen kritik bir mevkidedir. Avrupa ve Afrika kıtalarının en çok birbirine yaklaştığı yerlerden birinde bulunur. “Avrupa-Kıbrıs-Ortadoğu”, “Avrupa-Süveyş-Hind Okyanusu” ve “Rusya-Boğazlar-Ege Denizi-Akdeniz” su yollarını kontrol edebilecek coğrafi özelliğe sahiptir.

Yunanistan genel olarak beş bölgeye ayrılır: Makedonya, Trakya, Epirus, Teselya ve Mora. Yunanistan topraklarının hemen hemen beşte dördü dağlık, çok az bir bölümü de ovalıktır.

Yunanistan'ın Başkenti Neresidir?

Ülkenin başkenti olan Atina, Dünya'nın en popüler başkentlerinden birisidir. Yaklaşık 4 milyon nüfusa sahip olan Atina aynı zamanda Yunanistan'ın en yoğun nüfusa sahip şehridir.

Yunanistan'ın Şehirleri

Atina, Selanik, Kavala, Dedeağaç, Patras, Kandiye, Yanya, Hanya, Gümülcine, İskeçe, Volos, Parga, Larissa, Kalamata, Serez, Pire, Resmo, Katerin, Tırhala, Kalambaka, Agrinion, Nafplion, Kesriye, Rodos, Halkis, Olimpiya, Kozani, Kılkış, Grebene, Korint, Lamya, Karistos, Vodina, Tebai, Pyrgi, Karaferye, Naupaktos, Tripoliçe, Hermupolis, Maraton, Drama, Dimetoka, Arachova, İgumeniça, Mesolongi, Florina, Serfiçe, Ferecik, Katakolo, Monemvasia, Karpenisi.

Yunanistan’ın Adaları hangileridir?

Yunanistan, 6000 ada ve adacığa sahiptir ancak bu adalardan yalnızca 227 tanesinde yerleşim vardır.

Yunanistan'ın en büyük adaları şunlardır:

Girit (8.336 km²) Evia (Eğriboz) (3.670 km²) Midillli (1.633 km² Rodos (1.401 km²) Sakız (842,3 km²) Kefalonya (773 km²) Kerkira (Korfu) (592,9 km²) Limnos (477,6 km²) Samos (477,4 km²) Naxos (429,8 km²)

Popüler Yunan Adaları Hangileridir?

Bu adaların birçoğuna Ege sahillerimizden feribotla ulaşmak mümkündür ancak giriş için pasaport ve vize zorunluluğu olduğu unutulmamalıdır.

Girit Adası: Yunanistan’a en benzemeyen Yunan Adası bu ilginç özellikleriyle ziyaret edilmesi gereken bir durak olarak öne çıkmaktadır.

Hydra: Bu adada araba yasak olduğu için ulaşım eşeklerle sağlanıyor.

Kefalonia: Sakinliği ve güzel plajlarıyla meşhurdur.

Korfu: Korfu’nun merkez kasabası UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor.

Kos (İstanköy): Bodrum'un hemen karşısında bulunan en meşhur ve Türkler tarafından en çok tercih edilen Yunan adalarından biridir. Yaz aylarında Bodrum ve Datça’dan her gün Kos’a sefer mevcut.

Meis: Kaş ve Antalya’ya sadece 2.1 km uzaklıktadır. Bugünlerde Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan tansiyonun ardından Meis Adası yeniden gündeme gelmiştir. Türkiye, Doğu Akdeniz'de Oruç Reis Gemisi'nin petrol araştırması yapması için o bölgede NAVTEX ilan etmişti. Türkiye'nin NAVTEX ilan etmesinin ardından Yunanistan'ın Meis adası kıyılarına Yunan fırkateyni yanaşmıştı.

Midilli: Ayvalık’tan deniz otobüsüyle 45 dakika uzaktaki Midilli, Girit ve Eğriboz’dan sonra Yunanistan’ın üçüncü büyük adasıdır.

Milos: Milos volkanik hareketler sonucunda oluşmuş bir adadır. Ay yüzeyini andıran bir bitki örtüsü olduğu için pek yeşil bir ada değildir. Fakat güzel ve sakin plajları vardır.

Mykonos, son yılların en ünlü parti adasıdır.

Sakız Adası: Sakız ağaçlarının yetiştiği ve damla sakızı üretiminin yapıldığı tek yerdir. Çeşme’nin tam karşısındadır, Çeşme’den yarım saatlik bir yolculukla ulaşmak mümkündür. Samos (Sisam): Türkiye'ye en yakın Yunan adalarından biri olan Samos’a Kuşadas’ından 1,5-2 saatlik feribot yolculuğuyla ulaşmak mümkün.

Santorini, en popüler Yunan adası olan bu ada, her yıl balayı çiftlerini ve genç âşıkları ağırlayan bir Yunanistan adasıdır.

Symi:12 adalardan en küçük adasıdır. Bodrum’dan 2 saatlik bir yolculukla Symi’ye ulaşmak mümkün.

Paxos: 19 kilometrekarelik bu ada, şarabı ve güzel plajlarıyla ünlüdür.

Rodos: 12 adaların en büyüğü ve yönetim merkezidir. Rodos’a Marmaris’ten haftanın her günü, Bodrum ve Fethiye’den ise haftanın belli günleri feribotlar gidiyor.

Türkiye’ye en yakın Yunan adası hangisidir?

Türkiye'ye en yakın Yunan adası 800 metre mesafeyle Samos Adası'dır.

Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2020, 02:53