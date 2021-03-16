Yunanistan'ın korkusu: 'Türkiye çok güçlü bir donanma geliştirdi'

Yunanistan'da geçtiğimiz yıl Ekim ayında kurulan Yunan Filo Fonu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prodromos Emfiecioglou, Yunan donanmasına yeni savaş gemisi alımı için halktan para istedi.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklarını gasp etmeye çalışarak gerilimi arttıran Yunanistan'da hükümet, ekonomik krize rağmen Türkiye ile yarışa giriyor. Türk ordusuna karşı aşırı silahlanan Atina yönetimi buna karşı çıkan halkı ikna etmek için sivil toplum örgütlerini kullanıyor.Yunanistan'da Ekim 2020'de kurulan Yunan Filo Fonu Derneği'nin Yönetim Kurulu Başkanı Prodromos Emfiecioglou Türk donanması karşısında çaresiz kalan ülke donanmasına yeni savaş gemisi alımı için Yunan halkını maddi yardıma çağırdı.

"TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR DONANMA GELİŞTİRDİ"

Yunan Filo Fonu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emfiecioglou imzasıyla yayınlanan çağrıda, "Yeni denizaltılarımız dışında diğer gemiler yaşlanmış durumda. Acilen donanmamızı güçlendirmemiz ve modern firkateynler edinmemiz gerekmektedir. Türkiye'den gelen tehlike doğrudan gelmektedir. Adalarımız, denizlerimiz, MEB'imiz ve Kıbrıs tehlike altındadır. Erdoğan'ın Türkiye'si çok güçlü bir donanma geliştirdi. Doğu Akdeniz'e ve Ege Denizi'ne aşama aşama hakim olmak için yeni ve modern gemiler inşa etti. Güçleniyorlar. Bu nedenle "AVEROF II – Yunan Filo Fonu" Derneği'ni kurduk, bu nedenle sizleri üye olmaya veya arkadaş olarak bizi takip etmeye ve bu kutsal amaca katkıda bulunmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer aldı.

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021, 07:44