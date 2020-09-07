Yunanlar İsraillilerin koronavirüs yaymadığını düşünüyor

Yunan hükümeti Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsraillilerin karantinaya alınmaya gerek kalmadan doğrudan Rodos adasına uçmasına izin verileceğini duyurdu.

Türkiye karşısında Doğu Akdeniz'de perişan olan Yunanistan 24 Eylül'de başlayacak AB zirvesine bel bağladı, Yunan hükümet sözcüsü Avrupa'nın arkasına sığınıp Ankara'yı hedef aldı. Atina'nın heyecanla beklediği buluşma ise, 10 Eylül'de.

Türkiye'nin Mayıs ayı sonunda Akdeniz'deki yeni ruhsat başvurularını Resmi Gazete'de yayımlaması ve Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaşılan haritalar, Yunanistan'ı paniğe sürükledi. Uluslararası destek arayışına giren Atina yönetimi, Girit ve Rodos açıklarında müttefikleriyle tatbikatlar yaptı.

Türk Dışişleri, bu hafta başında ise Ankara'nın Birleşmiş Milletlere (BM) bildirdiği Doğu Akdeniz'deki deniz sınırları içinde Oruç Reis sismik araştırma gemisinin faaliyet yürüttüğü bölgeyi gösteren haritayı paylaştı.

Kaynak: Haaretz

Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2020, 13:36