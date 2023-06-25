Yunanlar sandıkta 'istikrar hükümeti' arıyor

Yunanistan'da genel seçimlerin ikinci turu 25 Haziran'da düzenlendi.

Halk sandığa giderek görüşünü bildirirken, anketler eski Başbakan ve Yeni Demokrasi Partisi Lideri Kiryakos Miçotakis'in tek başına hükümeti kuracak parlamento çoğunluğunu sağlayacağını gösteriyor.

Hem Miçotakis, hem de ana muhalefetteki SYRIZA'nın lideri Aleksis Çipras oylarını kullandı.

Miçotakis'in istikrarlı hükümet vurgusu

Miçotakis, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Ülkenin istikrarlı ve verimli bir hükümete sahip olması için oy kullanıyoruz." dedi.

"Vatandaşın, görevini olgunlukla yapacağına inancım tamdır." diyen Miçotakis, şunları söyledi:

Bugün halk söz sahibi. Bugün sevinç ve sorumluluk günü. İstikrarlı bir ülke için oy vereceklerine inanıyorum.

Bu seçime katılımın, 21 Mayıs'ta kurulan sandıklara göre daha fazla olmasını temenni ediyorum.

Çipras: Güçlü SYRIZA, güçlü toplum demek

Ana muhalefet lideri Çipras ise "Bugün güçlü bir SYRIZA, yarın güçlü bir toplum ve sağlıklı bir demokrasi demektir." ifadesini kullandı.

Çipras, önümüzdeki dört yılda hem yaşamlarının hem de demokrasinin kalitesinin söz konusu olacağını dile getirerek şöyle devam etti:

Bugünün son ve kritik seçim yarışı. Aslında birinci partiye fazladan 50 milletvekili veren orantılılık sistemiyle, ertesi gün kimin nasıl iktidar olacağına karar verilecek.

Ertesi gün kontrolden çıkmış bir hükümete sahip olup olmayacağımıza, demokrasi ve siyasi sistemimizde dengeye sahip olup olmayacağımıza karar verilecek.

"Üçüncü kez sandığa gidebiliriz"

Miçotakis, 25 Haziran'da partisinin tek başına iktidara gelememesi halinde ağustosta yeniden sandığa gidebileceklerini açıklamıştı.

MEGA TV'ye konuşan Miçotakis, 25 Haziran seçimlerini işaret ettiği demecinde şöyle demişti:

Tek başına hükümet kurulamaması halinde kaçınılmaz olarak üçüncü kez sandığa gideceğiz.

Potansiyel olarak ortağımız olabilecekler, 'Sizinle hükümet kurmak istemiyoruz zira muhalefette kalmak istiyoruz.' derse bu, doğal sonuçtur. PASOK'tan bahsediyorum.

"Türkiye'deki gibi güçlü hükümete ihtiyacımız var"

Bu arada seçim sürecinde ülkesinin güçlü ve istikrarlı bir hükümete ihtiyaç duyduğunu anlatan Miçotakis, Türkiye'yi örnek gösterdiği konuşmasında şunları söylemişti:

Ülkemizi güvenle geleceğe taşıyabilecek ve bölgenin büyük jeopolitik zorluklarıyla yüzleşebilecek istikrarlı bir hükümete ihtiyaç var. Görüyorsunuz, bugün Türkiye'de zaten güçlü ve istikrarlı bir hükümet var.

Yunanistan'da seçmen sayısı

Seçmenler oylarını 07.00 ile 19.00 saatleri arası kullanabilecek. Sandık başına giden seçmenler 26 siyasi parti, 4 parti ittifakı ve 2 bağımsız aday arasında tercih yapacak.

Sandıkların kapanmasıyla sandık çıkış anketleri de yayınlanabilecek. Ülkede seçmen kütüğüne kayıtlı 9 milyon 813 bin 595 seçmen bulunuyor.

Birinci partiye fazladan milletvekilliği

Yunanistan'da ilk kez bu yıl uygulanan seçim sistemine göre, genel seçim sonucu hükümet kurulamaması halinde, seçmenler ikinci kez sandığa gidiyor.

Sandığa ikinci kez gidildiğinde, birinci olan partiye, en az yüzde 25 oy almak kaydıyla, aldığı oy oranına göre 300 sandalyelik mecliste fazladan 20 ila 50 milletvekilliği veriliyor.

21 Mayıs seçimleri

21 Mayıs'ta yapılan genel seçime katılım oranı yüzde 61,10 olmuştu.

Merkez sağda yer alan ve son dört yıldır tek başına iktidarda olan Yeni Demokrasi Partisi aldığı yüzde 40,79'luk oy ile 300 sandalyelik meclise 146 milletvekili göndermiş ancak tek başına iktidara gelmek için gerekli 151 milletvekili sayısına ulaşamamıştı.

Yeni Demokrasi Partisi'ni 2019-2023 döneminin ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA), yüzde 20,07'lik oy ve 71 milletvekiliyle takip etmişti.

Onlarca yıldır Yeni Demokrasi'nin bir numaralı rakibi olan ancak ekonomik kriz sürecinde oy oranı gerileyen merkez soldaki Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) ise kaybettiği gücünü kısmen toplayarak yüzde 11,46'lık oy ve 41 milletvekiliyle üçüncü sıraya yerleşmişti.

Hiçbir parti tek başına iktidar çoğunluğuna ulaşamadı

Yunanistan Parlamentosu'nun kemikleşmiş partilerinden Yunanistan Komünist Partisi (KKE) yüzde 7,23 oy ve 26 milletvekili, aşırı sağcı tutumuyla bilinen Yunan Çözümü Partisi ise yüzde 4,45 oy ve 16 milletvekiliyle parlamentoda temsil hakkını kazanmıştı.

Yüzde 3'lük seçim barajını aşarak parlamentoya girmeye hak kazanan parti sayısı 5 olmuştu.

21 Mayıs'taki genel seçimde hiçbir parti tek başına iktidara gelecek oy oranına ulaşamayınca, partilerin koalisyon seçeneğine de yanaşmaması nedeniyle 25 Haziran'da tekrar sandığa gidileceği duyurulmuştu.