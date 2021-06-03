Yüz cinayetten hükümlü serbest kaldı, kurban yakınları ayağa kalktı

İtalya'da aralarında bir savcı da olmak üzere 100 cinayette rolü bulunan ve bir çocuğun bedenini asit içerisinde yok etmekten hüküm giyen mafya babası Giovanni Brusca, 25 yıl kaldığı cezaevinden bu sabah tahliye edildi.

Ancak kurban yakınlarının ve vatandaşların yanı sıra çok sayıda siyasetçi, Brusca'nın serbest kalmasına tepki gösterdi.

Brusca, kariyerini ülkedeki mafyayı bitirmeye adamış Savcı Giovanni Falcone'nin 1992'de ölümüne neden olan bombayı patlattıktan dört yıl sonra 1996 yılında tutuklandı.

Aynı saldırıda Falcone'nin eşi Francesca Morvillo ile üç polis memuru daha hayatını kaybetti.

"İnsan katili" olarak tanımlanan Brusca, yakalandıktan sonra 14 yaşındaki bir çocuğun ölümü de dahil olmak üzere 100'den fazla cinayetteki rolünü itiraf etti.

Bunlardan biri de bir mafya muhbirinin oğlu olan Giuseppe Di Matteo idi. Çocuğun öldürüldükten sonra asit içinde yok edildiği ortaya çıkmıştı.

Bir süre sonra devletle anlaşan (itirafçı olan) Brusca, savcıların Cosa Nostra klanlarına karşı önlem almalarına yardımcı oldu.

Bu kapsamda 1980'ler ve 1990'larda gerçekleştirilen kanlı Cosa Nostra saldırıları hakkında bilgiler verdi ve İtalyan yetkililerle mafya arasındaki 'bombalama eylemlerini durdurmak için yapılan müzakerelere' ilişkin bir davada ifade verdi. Bu duruşmada oldukça gizli bilgiler paylaştı.

"İtalyanların hak ettiği adalet değil"

İtalyan basınına göre Brusca, dört yıl süreyle şartlı tahliye edildi.

Tahliyesi, ölümüne neden olduğu kurbanların yakınlarını üzüntüye boğarken diğer yandan da öfkeye yol açtı.

Falcone bombalamasında hayatını kaybeden polislerden birinin eşi Rosaria Costa, Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, "Sadece kendi adına fayda sağlamak için adaletle iş birliği yaptı, samimi bir seçim değildi." dedi.

Savcının kız kardeşi Maria Falcone, ise üzüldüğünü ancak yasanın Brusca'ya hapishaneden çıkma hakkı tanıdığını ve bunu anladığını söyledi.

Ancak İtalyan siyasetinin her kesimi Brusca’nın serbest bırakılması kararını kınadı.

Merkez sol Demokrat Parti'nin lideri Enrico Letta, "Brusca’nın serbest kalması, midenize sizi nefessiz bırakan bir yumruk yiyip bunun nasıl mümkün olduğunu merak etmek gibi bir şey. Yasanın Savcı Giovanni Falcone için de uygulanması isteniyordu." dedi.

Aşırı sağcı duruşuyla bilinen Lig Partisi Başkanı Matteo Salvini, "Bu eylemleri gerçekleştiren, bir çocuğu asitte eriten, Falcone'u öldüren kişi bence vahşi bir canavardır ve hapisten çıkamamalı. İtalyanların hak ettiği adalet bu değildi." değerlendirmesinde bulundu.

Ancak İtalya’nın mafya ile mücadele Başsavcısı Federico Cafiero De Raho, kararı savundu.

De Raho, Reuters'a yaptığı açıklamada, "O dönemde yaptığı zulümlerle ilgili ne düşünülürse düşünülsün, bir iş birliği vardı. Hem Sicilya'da hem de İtalya anakarasında yaşanan bombalı saldırılar hakkında verdiği bilgileri unutmayalım." diye konuştu.

Kaynak: Euronews