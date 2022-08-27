Zaporijya nükleer santralini işleten şirket: Radyoaktif madde yayılması riski var

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna kuvvetlerini son 24 saat içinde Zaporijya nükleer santral kompleksini üç kez bombalamakla suçlarken, santralin işletmecisi olan şirket ise radyoaktif maddelerin yayılmasının tehlikeleri konusunda uyardı.



Rusya ve Ukrayna, geçtiğimiz Perşembe günü Zaporijya nükleer santralinin elektriklerinin kesilmesine ve bir kömür santralinde yangın çıkmasına neden olan bombalamadan birbirlerini sorumlu tuttu.



Zaporijya’daki tesis, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali. Rusya, Ukrayna’ya saldırısının başlangıcında santralin kontrolünü ele geçirdi.

Kaynak: Şarku’l Avsat