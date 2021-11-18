Zelenskiy, AB Komisyonu Başkanı Leyen'le göçmen krizini konuştu

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Zelenskiy, Ukrayna sınırlarındaki gerginlikle ilişkili olarak ülkenin doğusundaki güvenlik durumuna ilişkin bilgi verdi.

Görüşmede taraflar Polonya-Belarus ve Belarus-Ukrayna sınırındaki durumu ele aldı ve durumun hibrit bir saldırı olduğunun, karşılıklı iş birliğini gerektirdiğinin altını çizdi.

Taraflar, Avrupa'nın enerji güvenliği konusunu ve bu konuda bir bölgesel platform kurulması ihtimalini de görüştü.