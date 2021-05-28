Zelenskiy'den Aliyev'e Cumhuriyet Günü tebriği

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i Azerbaycan Cumhuriyet Günü dolayısıyla tebrik etti.

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, iki ülke arasındaki stratejik partnerliği takdir ettiğini belirtti.

Azerbaycan Cumhuriyet Günü dolayısıyla Aliyev'i kutlayan Zelenskiy, "Ukrayna, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyor. İkili ortaklıkta diyaloğu sürdürmeyi ve Ukrayna'nın bağımsızlığının 30. yılı etkinliklerine katılımınızı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

AA