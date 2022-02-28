Zelenskiy'den Rus askerlerine çağrı: "Gidin ve hayatınızı kurtarın"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medyada yayınladığı yeni videoda konuştu.

"Başkanlığa gittiğimde her birimizin 'Cumhurbaşkanı' olduğunu söyledim. Çünkü hepimiz devletimizden sorumluyuz. Güzel Ukrayna'mız için. Ve şimdi her birimiz birer savaşçıyız ve her birimizin kazanacağından eminim. Ukrayna'ya zafer!"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin konuşmasında önemli başlıklar:

- Rus işgalcilerin bize karşı işlediği her bir suç bizi daha çok birleştiriyor.

- Son dört gün içinde 16 çocuk öldü, 45 çocuk yaralandı.

- 4 bin 500 Rus askeri öldürüldü. ( Rus askerlerine seslenerek) Silahlarınızı bırakın ve gidin. Komutanlarınıza, propagandacılarınıza inanmayın. Sadece hayatınızı kurtarın.

- Rusyaya karşı mücadeleye katılmak isteyen ve askeri tecrübesi olan mahkumları serbest bırakmaya karar verdik.

- Avrupa Birliğine sesleniyorum bizi biran önce Avrupa Birliği'ne alın.

- Belçika, İspan ve İngiltere Başbakını ile görüştüm. Onların bize destekleri hakkında konuştuk.

- Rus şirketleri ile de konuştuk. Bakalım ruble ne kadar düşcek. Bu savaş ne kadar devam ederse Rusya o kadar zarar görecek.

- 4 bin 500 askerinizi kaybettiniz. Bunu neden yapıyorsunuz? Çocuklarınızı neden kaybediyorsunuz?

- Şu an en mühim olan şey mücadele ve savunma. Ben Cumhurbaşkanlığına aday olduğumda hepimizin Cumhurbaşkanı olduğunu söylüyordum ama şuan hepimiz bir askeriz. Yaşasın Ukrayna!