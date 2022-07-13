Zelenskiy, İstanbul’daki toplantıda ilerleme olduğunu bildirdi

Zelenskiy Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna limanlarından tahıl çıkışının sağlanması için Türkiye, Rusya, Ukrayna askeri heyetleri ve BM heyeti arasında İstanbul’daki dörtlü toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünya pazarına gıda tedarikini yeniden başlatmak için çok önemli çabalar harcadıklarını belirten Zelenskiy, “BM ve Türkiye’ye çabaları için minnettarım. Bu hikayenin başarısına sadece devletimizin değil, abartmadan tüm dünyanın ihtiyacı var.” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın “Karadeniz’de gemilere yönelik tehdidinin kaldırılması halinde” bunun küresel gıda krizinin şiddetini hafifleteceğini dile getiren Zelenskiy, “Ukrayna heyeti bana ilerleme olduğunu söyledi. Önümüzdeki günlerde detayları BM Genel Sekreteri ile koordine edeceğiz.” dedi.