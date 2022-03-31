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Zelenskiy: Müzakereler sürüyor ancak somut bir şey yok

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya ile görüşmelerin devam ettiğini ancak henüz somut bir sonuç olmadığını söyledi.

Avrupa 31.03.2022, 00:48
Zelenskiy: Müzakereler sürüyor ancak somut bir şey yok

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna ve Rusya arasındaki barış görüşmelerinin devam ettiğini söyledi. Zelenskiy, "Ancak şu anda sadece sözler var, somut hiçbir şey yok" dedi.

Zelenskiy, Ukrayna kuvvetlerinin Donbas bölgesinde Rusya'nın yeni saldırılarına hazırlandığını da dile getirdi.

Zelenskiy telegram hesabından yayınladığı videoda ise " Topraklarımızın bir metresini bile kimseye verecek değiliz" ifadesini kullandı.

#rusya
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