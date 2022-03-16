Zelenskiy: Polonya, Çekya ve Slovenya'ya kesinlikle güveniyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yeni bir video mesaj yayınladı. Paylaşımında, Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakere sürecini değerlendirdi.

Zelenskiy yaptığı konuşmasında, Rus ordusunun Kiev'e saldırıları devam ederken üç liderin başkente geldiğini söyleyerek, "Bu, büyük, cesur, doğru ve samimi bir adımdır" ifadesini kullandı.

Polonya, Çekya ve Slovenya gibi dost ülkelerin, bugün Ukrayna'nın yanında yer almalarından minnettar olduğunu belirten Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Eminim ki böyle arkadaşlarla, böyle ülkelerle, komşularla ve ortaklarla gerçekten kazanacağız, kim olduğunu söylemek istemiyorum, hepimiz anlıyoruz. Ve en önemlisi, bu ülkelerin liderlerine kesinlikle güveniyoruz."

Vladimir Zelenskiy, ortak ve dost ülkelerin destekleriyle Ukrayna'nın amaçlarına kesinlikle ulaşabileceğini söyleyerek, Ukrayna'nın tüm dostlarını Kiev’i ziyarete davet etti.

Rusya ile devam eden müzakerelere de değinen Zelenskiy, "Ukrayna ve Rusya'nın müzakerelerdeki konumu daha gerçekçi görünüyor ancak hala zamana ihtiyaç var" değerlendirmesi yaptı.

Zelenskiy, Batılı liderlere eleştiride de bulundu. Ukrayna'nın tehlikeli olabileceğini, bunun nedeninin Rus füze ve uçaklarına hava sahasının kapatılmaması olduğunu ifade etti.