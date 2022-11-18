Zelenskiy, ‘Polonya’ya düşen füze’ konusundaki tavrını yumuşattı

Bloomberg’in haberine göre, Zelenskiy, askeri yetkililerin kendisine, patlamanın meydana geldiği yerdeki kraterin görüntülerinin, Ukrayna’ya ait bir uçaksavar füzesinin kalıntılarının neden olamayacağını gösterdiğini söylediğini ifade etti.



Zelenskiy, bunun Rus füzesi olduğundan emin olduğunu ve Ukrayna'nın da Rus füzelerine karşı hava savunma füzeleri kullandığını vurguladı. Ukraynalı yetkililere göre Ukrayna, önceki gün Moskova'nın fırlattığı 100'e yakın füzenin 70'ten fazlasını düşürdü.



Zelenskiy bugün Singapur’da düzenlenen Yeni Ekonomi Forumu sırasında, “Yüzde yüz bilmiyorum… Bence dünya da ne olduğunu yüzde yüz bilmiyor… Bunun Ukrayna hava savunması olduğunu kesin olarak söyleyemeyiz” şeklinde konuştu.



Endonezya'nın Bali adasındaki G20 Zirvesi’ne katıldıktan sonra bu sabah erken saatlerde Beyaz Saray'a dönen Biden'a, Zelenskiy'nin Polonya topraklarına düşen füzenin Ukrayna menşeili olmadığı yönündeki açıklaması soruldu.



Biden, “Kanıtlar bu yönde değil” diyerek, konu hakkında daha fazla ayrıntı vermedi. Ukrayna Devlet Başkanı ise, Ukraynalı yetkililerin, soruşturmaya katılmak için i patlamanın olduğu yere gittiğini aktardı. Varşova’daki yetkililer, ellerindeki tüm kanıtları Kiev’e sunacaklarını bildirdi.

Şarku’l Avsat