Zelenskiy: 'Rusya barış planının her maddesi için on füze fırlattı'
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya adresinden Ukrayna'nın barış planının her maddesine Rusya’nın on füzeyle karşılık verdiğini ifade etti.
Avrupa 16.11.2022, 15:38
Zelenskiy, sosyal medya hesabından, Rusya’nın dün ülkedeki enerji sistemlerine düzenlediği füze saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Rusya'nın saldırılarda hasar gören yerlerin fotoğraflarını paylaşan Zelenskiy, "Rusya'ya barıştan bahsediyorlar, o ise füzelerle yanıt veriyor. Ona, Rusya'nın kışkırttığı küresel krizler anlatılıyor, o ise İran'ın insansız hava araçlarıyla yanıt veriyor. Ona savaşı bitirmek için on madde sunuldu, o ise barış planının her maddesi için on füze fırlattı." ifadelerini kullandı.
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