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Zelenskiy: Rusya'nın yaptığı devlet terörizmidir

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy "Harkiv'e saldırılar, Rusya tarafından yapılan devlet terörizmidir." dedi.

Avrupa 01.03.2022, 14:11
Zelenskiy: Rusya'nın yaptığı devlet terörizmidir

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından Rusya'nın saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Zelenskiy, Rusya'nın Harkiv'e olan saldırılarına ilişkin "devlet terörü" dedi.

Zelenskiy, Gürcistan ve Kırgızistan büyükelçilerini çağırdıklarını da dile getirdi.

#Ukrayna
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