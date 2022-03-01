Zelenskiy: Rusya'nın yaptığı devlet terörizmidir
Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy "Harkiv'e saldırılar, Rusya tarafından yapılan devlet terörizmidir." dedi.
Avrupa 01.03.2022, 14:11
Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından Rusya'nın saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.
Zelenskiy, Rusya'nın Harkiv'e olan saldırılarına ilişkin "devlet terörü" dedi.
Zelenskiy, Gürcistan ve Kırgızistan büyükelçilerini çağırdıklarını da dile getirdi.
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