Zelenskiy: Rusya, Ukrayna'da insanlığa karşı suç işliyor

Ülkesinin talebi üzerine olağanüstü toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Gü﻿venlik Konseyi'ne hitap eden Zelenskiy, Rusya'nın orantısız saldırılar düzenleyerek düzenli olarak kentleri tahrip ettiğini söyledi.

R﻿usya'nın bir günde 70 füze saldırısı düzenlediğini belirten Zelenskiy, "Sivillerin yaşadığı binaları, okulları, hastaneleri ve ulaşım altyapısını hedef alıyorlar" dedi.

Z﻿elenskiy, "﻿Rusya'nın son saldırıları sonrası milyonlarca insan ısınamadan ve susuz yaşıyor. Bu, Rusya'nın terör formülü"﻿ diye konuştu.

Güvenlik Konseyi'ndeki oturumda ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "kışı silah olarak kullandığını" söyledi.

Rusya'nın BM Büyükelçisi Vasily Nebenzia ise "Biz sadece Ukrayna'nın askeri altyapısına zarar vermeye çalışıyoruz" dedi.

U﻿krayna'nın çok büyük bölümüne, Rusya'nın son saldırıları sonrası elektrik verilemiyor.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko kentte halkın en az yüzde 80'inin elektriksiz ya da susuz yaşadığını söyledi.

U﻿krayna yönetimi, 3 nükleer reaktörü, elektrik kesintisi nedeniyle kapattı.