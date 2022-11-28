Zelenskiy: 'Rusya, Ukrayna'ya yeni füze saldırıları düzenleyecek'
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya yeni füze saldırıları düzenleyeceğini ifade ederek vatandaşlara elektrik kesintilerine karşı uyarıda bulundu.
Avrupa 28.11.2022, 08:38
Pazar gecesi paylaştığı video mesajında, "Teröristlerin yeni saldırılar planladığını anlıyoruz." diyen Zelenskiy, "Füzeleri oldukça maalesef sakinleşmeyecekler." ifadesini kullandı.
Rus saldırıları nedeniyle yaşanan elektrik kesintilerine dikkat çeken Ukrayna Devlet Başkanı, gelecek haftanın da önceki hafta gibi zor geçebileceğini belirtti.
Zelenskiy'nin yorumlarına Moskova'dan yanıt gelmedi.
24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik saldırıları başlatan Moskova, sivilleri hedef almadığını bildiriyor. Kremlin'den perşembe günü yapılan açıklamada, Kiev'in, Rusya'nın taleplerini karşılayarak halkının "acılarını dindirebileceği" vurgusu yapılmıştı.
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