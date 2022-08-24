Zelenskiy: Rusya'nın tren istasyonuna saldırısında en az 15 kişi öldü
Rusya'nın Ukrayna'daki bir tren istasyonuna düzenlediği roketli saldırıda en az 15 kişinin öldüğü, 50 kişinin yaralandığı açıklandı.
Avrupa 24.08.2022, 22:25 24.08.2022, 22:38
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'daki bir tren istasyonuna düzenlediği roketli saldırıda en az 15 kişinin öldüğünü, 50 kişinin yaralandığını açıkladı.
Zelenksiy, konuya ilişkin açıklamasında, tren istasyonun Donetsk'in 145 kilometre batısındaki Chaplyne kasabasında bulunduğunu belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanı, bir trene roketlerin isabet ettiği saldırıda 4 vagonun yandığını söyledi.
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