Zuhal Demir kimdir? Belçika'daki Türk milletvekili Zuhal Demir nerelidir, kaç yaşında?

Zuhal Demir kimdir, nerelidir, kaç yaşında soruları bu aralar başta gurbetçiler arasında olmak üzere birçok kişi tarafından merakla soruluyor.

Belçika'da milliyetçi muhafazakâr Flaman N-VA Partisi üyesi Zuhal Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Erdoğan, Flaman bölgesinde Türkiye'de olduğundan çok daha popüler. Yüzde 72 oranında oy aldı. Avrupalı Türkler bir nevi seçim dopingi yapıyor. Türklerin Flaman bölgesinde beyin yıkamasını durdurmanın tek yolu, Erdoğan'a oy vermeyi imkânsız kılmaktır" dedi.

Suriyeli mültecileri asılsız iddialarla hedef alanların en büyük söylemi “vatandaşlık üzerinden oy” iddiasıydı.

Hiçbir karşılığı olmayan bu iddia şimdi de Avrupa’daki Türk vatandaşları için dillendiriliyor.

Zuhal Demir, açıklamalarının devamında "çifte vatandaşlığı kaldırma veya oy hakkı tanımayan sembolik bir forma indirgeme" çağrısında bulundu.

Göçmen bir ailenin kızı olan Demir, AK Parti ve Erdoğan’a fazla oy çıkmasından rahatsız olduğu için Türk vatandaşlarına çifte vatandaşlık verilmesini istemiyor.

ZUHAL DEMİR KİMDİR?

Zuhal Demir, Türkiye'nin Tunceli şehrinden Belçika'ya göç eden bir ailenin kızıdır.

Demir, 12 Mart 1980'de Tunceli ve Elazığ Alev-Kürtlerinden olan maden işçisi bir babanın üçüncü çocuğu olarak Belçika'nın Genk kentinde dünyaya geldi.

Demir, 1998-2003 tarihleri arasında Leuven Katolik Üniversitesi'nde hukuk bölümünü bitirdi.

2003-2004 yılları arasında Brüksel Vrije Üniversitesi'nde Sosyal Hukuk Yüksek Lisansına devam etti.

Demir 2001'de milletvekili olarak Belçika Temsilciler Meclisi'ne seçildi.

24 Şubat 2017'de Yeni Flaman İttifakı (N-VA) Parti Meclisi, Elke Sleur'un istifası ile boşalan yoksullukla mücadele, fırsat eşitliği, engelliler ve bilimsel politikalardan sorumlu devlet bakanlığı görevine Zuhal Demir'in getirilmesini oy birliği ile kabul etti.

Zuhal Demir Belçika devlet kanalı Canvas kanalında yayınlanan De Afspraak adlı haber programında "Türkiye ve Terörizm" konusunda yorumlarda bulundu. Programda PKK etkinliklerinde çekilmiş görüntülerinin gösterilmesi üzerine bunun olağan olduğunu ifade ederek, PKK etkinliklerine katıldığı iddialarını yalanlamadı. Demir, programda PKK'ya sempati duymadığını söylese de sosyal medyadan tepki aldı. Belçika Meclis Başkanı Siegfried Bracke, 2016 Aralık ayında Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi'ne, Demir'e yönelik asılsız suçlamalardan duyulan rahatsızlığı iletti.