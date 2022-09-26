10 milyon kişinin verileri çalındı: Siber güvenlik kuralları sil baştan

Ülkenin en büyük ikinci kablosuz iletişim operatörü Optus, geçtiğimiz hafta 26 milyonluk Avustralya nüfusu içindeki 9,8 milyon müşterisinin bilgilerinin üçüncü taraflarca ele geçirildiğini kaydetti.

Siber Güvenlik Bakanı Clare O'Neil Parlamento'da, ihlalin "2.8 milyon mevcut ve eski Optus müşterisi için 'önemli miktarda kişisel veri' içerdiğini söyledi.

O'Neil, bazı ülkelerde böyle bir ihlalin "yüz milyonlarca dolara varan" para cezalarıyla sonuçlanabileceğinin altını çizdi. Ancak Avustralya yasaları Optus'un son durumla ilgili para cezasına çarptırılmasına izin vermiyor.

Bu ölçek ve büyüklükteki bir ihlalden dolayı sistemde reformu düşüneceklerini belirten O'Neil, "Büyük telekomünikasyon sağlayıcılarına yüklediğimiz siber güvenlik gerekliliklerinin amaca uygun olup olmadığı önemli bir soru" diye konuştu.

İhlali "kurumsal sektör için büyük bir uyanış çağrısı" olarak nitelendiren Başbakan Anthony Albanese, bankaların kendi müşterilerini korumak için daha hızlı hareket edebilmeleri için "gizlilik hükümlerinde yapılacak olası değişiklikleri" gündeme getirdiğini kaydetti.

"Çalınan veriler satıldı"

Avustralya Federal Polisi, "çalınan verilerin satıldığına" dair haberlerin soruşturulduğunu duyurdu. Denizaşırı kolluk kuvvetleriyle birlikte çalıştığı belirtilen açıklamada "Cezai soruşturmanın bütünlüğünü korumak için soruşturmanın ilk birkaç gününde elde edilen bilgilerin paylaşılmayacağını" kaydetti.

12 aylık ücretsiz abonelik hizmeti

Sydney merkezli Optus şirketi, saldırıdan "en çok etkilenen" müşterilerine kredi izleme ve kimlik koruma hizmeti olan Equifax Protect'e 12 aylık ücretsiz abonelik sunduğunu duyurdu.

Optus, kimliği belirlenemeyen bir üçüncü şahıs tarafından erişilen bilgilerin müşterilerin isimleri, doğum tarihleri, telefon numaraları ve e-posta adreslerini içerdiğini bildirdi. Bazı müşterilerin ehliyet ve pasaport numaraları gibi kimlik belgeleri de çalındı.

Kaynak: Euronews