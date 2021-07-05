112 yıldır hiç bu kadar sıcak olmamıştı
Güney Yarım Küre'de bulunan ve kış mevsimini yaşayan Yeni Zelanda'da haziran ayı ortalama sıcaklığı, kayıtların tutulmaya başlandığı 1909 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Sıcaklık artışının ılıman kuzey rüzgarları ile okyanus sıcaklıkları nedeniyle yaşandığı kaydedildi.
Avustralya 05.07.2021, 12:57
Yeni Zelanda’da hava durumu kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1909'dan bu yana en sıcak haziran ayı yaşandı.
Ulusal Su ve Atmosfer Araştırmaları Enstitüsü’nde görevli iklim bilimci Gregor Macara, ülkede görülen sıcaklık artışına ılıman kuzey rüzgarlarının ve okyanus sıcaklıklarının yol açtığını bildirdi.
Güney Yarım Küre'de bulunan ve kış mevsimini yaşayan ülkede, haziran ayı ortalama sıcaklığı 10,6 santigrat derece olarak kaydedildi.
Yeni Zelanda, kayıtların tutulmaya başlandığı 1909 yılından bu yana en sıcak haziran ayını yaşadı.
Rakamların, son 30 yılda haziran ayı için kaydedilen ortalama sıcaklıkların 2 derece üzerinde olduğu belirtildi.
AA
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