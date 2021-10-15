23 yıllık büyücüye acımadılar

Yeni Zelanda, Christchurch bölgesinde 23 yıldır görev yapan büyücüyle sözleşmeyi sonlandırdı.



Christchurch Belediyesi, Ian Brackenbury Channell’a "büyücülük ve büyücülük benzeri hizmetleri" için teşekkür ederek kendisiyle yaptığı sözleşmeyi noktaladı.



İngiltere doğumlu 88 yaşındaki Channell, 1976’da Yeni Zelanda’ya taşınmış, aynı yıl içinde kamusal alanlarda farklı büyü gösterileri düzenlemeye başlamıştı.



Belediyeyse başta Channell’ın gösterilerine engel olmaya çalışmış fakat halk buna tepki göstermişti. 1990’larda dönemin Yeni Zelanda Başbakanı Mike Moore, Channell’a ülkenin büyücüsü olmasını teklif etmişti.



Teklifi kabul eden Channell, kuraklık döneminde Yeni Zelanda ve Avustralya’da yağmur dansı ayinleri düzenlemiş ve 2019’da kendisine Yeni Zelanda hükümeti tarafından Kraliçe Hizmet Madalyası verilmişti.



Channell, sağladığı büyücülük hizmetleri için yılda 16 bin Yeni Zelanda Doları (yaklaşık 100 bin TL) alıyordu. Bugüne kadar kendisine ödenen toplam miktarsa 368 bin Yeni Zelanda Doları (yaklaşık 2,5 milyon TL) oldu.



Öte yandan büyücü, televizyonda kadınlarla ilgili yaptığı yorumlar nedeniyle tepki de toplamıştı.



Channell, "Kadınları seviyorum, onları hep affederim. Henüz birini dövmedim. Asla bir kadını dövmeyin çünkü bedenleri çabuk morarıyor. Bir de sonra gidip komşulara ve arkadaşlarına söylüyorlar. Sonra da başınız belaya giriyor" demişti.



Christchurch Belediyesi Sözcüsü Lynn McClelland, "büyücünün daima Christchurch tarihinin bir parçası olacağını" belirterek kendisiyle çalışmayı sonlandırdıklarını belirtti. Yetkili, herkesi kapsayıcı nitelikte daha farklı turizm ve tanıtım planları olduğunu söyledi.



Channell ise yetkililerin kendisinin vaktinin geçtiğini düşündüğünü belirterek karar için "Bu benim yaşlı ve sıkıcı olduğum anlamına geliyor. Fakat Christchurch’te benim gibi birini bulamazsınız" dedi.

Kaynak: Şarku’l Avsat