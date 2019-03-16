Afganistan'dan kaçtı ama Yeni Zelanda'da terör kurbanı oldu

Yeni Zelanda'da hayatı kaybeden isimlerden 71 yaşında Daoud Nabi'nin başka bir kişinin önüne kendini attığı, Naeem Rashid'in ise saldırganın üstüne atlayarak silahını almaya çalıştığı öğrenildi.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde gerçekleşen ve 49 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının kurbanlarından ilkinin 71 yaşındaki Daoud Nabi olduğu belirlendi. Nabi'nin oğlu Omar Nabi, polisin kendisine babasının başka bir kişinin önüne kendini attığı ve bu sırada vurulduğunu söylediğini belirtti.

Omar Nabi, "O burada sığınmacı olan herkese yardım etti. Eğer Filistin, Irak veya Suriye'denseniz, elini ilk uzatan o olurdu." ifadelerini kullandı.

Bir mühendis olan Daoud Nabi'nin, 80'lerdeki Sovyet işgali sırasında ailesiyle birlikte Afganistan'dan Yeni Zelanda'ya göçtüğü ifade edildi. Nabi'nin burada bir cami kurduğu ve yerel Afgan topluluğuna başkanlık ettiği öğrenildi.

Kaynak: Ajanslar