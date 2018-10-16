Avustralya Başbakanı'na Kudüs tepkisi

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma ve Avustralya Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma konusunda ‘‘kendisinin ve hükümetinin açık’’ görüşlü olduğunu belirtti. Yaptığı açıklamayla muhalefet partilerinin tepkisini çekti.

Muhalefet, Morrison’u dış politikayı ara seçimlere alet etmekle suçladı. Ana muhalefetteki İşçi Partisinin Senato lideri Penny Wong, Başbakan Morrison’un Avustralya dış politikasıyla tehlikeli ve aldatıcı kelime oyunları oynadığını söyledi.

ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasının bölgedeki barış sürecine yardımcı olmadığını vurgulayan Penny Wong, Başbakan'ın yorumlarını Wentworth’daki ara seçimi kazanmak için umutsuz bir teklif olarak nitelendirdiğini ifade etti.

Başbakan Morrison, ara seçimi kaybetmeleri durumunda azınlık hükümeti pozisyonuna düşmemek için Yahudi kökenli seçmenleri etkilemek amacıyla söz konusu açılımları yaptığı iddialarını kabul etmedi.

Avustralya İstatistik Kurumunun verilerine göre, Wentworth bölgesindeki seçmenlerin yüzde 13’ü Yahudi kökenlilerden oluşuyor.

Avustralya İngiliz Milletler Topluluğu’nda üye olarak bulunuyor. Anayasal monarşinin olduğu ülkede resmi olarak en üst makamın İngiltere kraliyetine bağlı genel vali olduğu belirtiliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2018, 09:18