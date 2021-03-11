Avustralya, Birleşik Krallık ile anayasal bağları sorguluyor

Avustralya'da eski Başbakan Malcolm Turnbull’dan ilginç bir çıkış geldi. Turnbull Prens Harry ve eşi Meghan ile yapılan televizyon röportajının, ülkesinin İngiliz monarşisiyle anayasal bağlarını koparması yönündeki argümanını güçlendirdiğini söyledi.

MalcolmTurnbull, "Kraliçenin hükümdarlığının sona ermesinin ardından Birleşik Krallık'ın kralı veya kraliçesinin otomatik olarak devlet başkanımız olmasını gerçekten istiyor muyuz?" sorusunun sorulması gerektiğini belirtti.

Turnbull, Başbakan Scott Morrison'ın yerine geçmesinden dört ay önce Nisan 2018'de çiftle tanışmıştı.

Avustralya'nın cumhuriyet haline gelmesi kendi devlet başkanına sahip olması konusunda 1999'da bir anayasa referandumu yapılmış, kamuoyundaki olumlu havaya rağmen sandıktan 'hayır' yanıtı çıkmıştı.

Kaynak: Euronews