Avustralya, Büyük Bariyer Resif için ek 704 milyon dolar daha harcayacak

Avustralya hükümeti, 2050 yılına kadar yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bulunan Büyük Bariyer Resifi'nin sağlığını iyileştirmek amacıyla 9 yıl boyunca ek 1 milyar Avustralya Doları (704 milyon dolar) harcanacağını açıkladı.

Melbourne hükümeti geçen haziranda UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin iklim değişikliği tehdidi altındaki resifi "nesli tükenmekte olan doğal alan" ilan etmeye hazırlığını turizm gelirlerini kaybedeceği endişesiyle engellemişti.

Eleştirmenler, mali destek kararını, yaklaşan seçimler öncesi iktidardaki muhafazakar koalisyonun "yeşil kimliğini" iyileştirme çabası olarak görüyor. Fakat mercanların karşısındaki en büyük tehlike olan Okyanus suyundaki ısı artışına karşı "hiç bir etkisi olmayacağını" savunuyor.

Bütçe nasıl harcanacak?

Dünyanın en büyük mercan kayalığı ekosistemini oluşturan Büyük Bariyer Resifi için ayrılan miktarın 580 milyon Avustralya dolarlık kısmının erozyonu engellemek, arazi koşullarını iyileştirmek, besin ve zirai ilaçların denizlere karışmasını engellemek için Avustralya'nın kuzeydoğu kıyısındaki arazilere harcanması planlanıyor.

Diğer bir 253 milyonluk kısım ise bu mercan ekosistemini yöneten Great Barrier Reef Marine Park Authority'nin Dikenli Taç Deniz Yıldızlarının yarattığı tehdidi azaltma ve yasa dışı balıkçılığı önleme çalışmalarında harcanacak.

Ayrıca, resifi daha dayanıklı hale getirmek ve adaptasyon stratejilerini artırmak için yapılacak çalışma ve araştırmalara da 93 milyonluk bir kısım ayrılacak.

Resif haziranda 'Kırmızı Liste'ye girebilir

Geçen Temmuz ayında Avustralya, Birleşmiş Milletler'in kültürel kuruluşu olan UNESCO'nun, iklim değişikliğinin neden olduğu hasar nedeniyle resifi "kırmızı listeye" alma girişimini engellemeyi arkasına aldığı önemli bir uluslararası destekle başarmıştı.

Resif, 2016, 2017 ve 2020 yıllarında alışılmadık derecede yüksek okyanus sıcaklıklarının neden olduğu 'mercan ağarması'na maruz kalarak önemli ölçüde zarar gördü. Ağarma, mercanın üçte ikisine zarar verdi.

Kaynak: Euronews