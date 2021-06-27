Avustralya'da 2 paraşütçü uçaktan düşerek öldü
Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde, 2 paraşütçü havalandıkları uçaktan düşerek öldü.
Avustralya 27.06.2021, 13:17
Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde, uçaktan düşen 2 paraşütçünün hayatını kaybettiği bildirildi.
Ülke basınındaki habere göre, polis, eyaletin güneyindeki Southern Tablelands bölgesinde yerel saatle 13.00'da 2 paraşütçünün uçaktan düştüğü ihbarını aldıklarını açıkladı.
Kazada, havaalanın pistine düşen 2 paraşütçünün olay yerinde yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Yerel polis yetkilileri ve Avustralya Ulaştırma Güvenliği Bürosunun ( ATSB ) kazanın sebebine ilişkin soruşturma yürüteceği bilgisi paylaşıldı.
Yerel basınındaki haberlerde, paraşütçülerin 30 yaşlarında 2 erkek olduğu belirtiliyor.
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