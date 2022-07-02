Avustralya'da brokoli hırsızlığına izin verilmiyor

Popüler bir süpermarkette brokoli kilosu 11,90 Avustralya dolarından satılıyor (Unsplash)

Avustralya'da süpermarketlerin, tasarruf için brokolilerin sapını geride bırakmanın "hırsızlık" olarak sınıflandırılabileceğini belirterek müşterileri uyardığı bildirildi.

Melbourne merkezli 3AW radyo istasyonu tarafından Twitter'da paylaşılan fotoğrafta, müşterilere "brokoli saplarını kırmamaları" uyarısı yapan bir tabela görünüyordu.

Tabelada "Bu hırsızlık olarak sınıflandırılır" yazıyor.

Tüm brokoli satın alımları kasalarda kontrol edilecektir.

Tabelanın hangi süpermarkette sergilendiği bilinmiyor.

Ayrıca, TikTok kullanıcısı Jenn Shaw'un yakın zamanda yaptığı paylaşım, bazı müşterilerin popüler süpermarket zinciri Coles'ta da brokoli saplarını geride bıraktığını gösterdi.

600 binden fazla kez görüntülenen kısa videoya yorum yapan bazı kullanıcılar, brokoli saplarını tasarruf etmek için koparıp geride bıraktıklarını öne sürdü.

Coles'ta brokoli tartılarak ve 1 kilogramı 11,90 Avustralya dolarından (yaklaşık 140 TL) satılıyor.

Ortalama brokoli başı 350g ağırlığında, bu da müşterilerin ürün başına yaklaşık 3,40 Avustralya doları (yaklaşık 40 TL) ödemeyi bekleyebilecekleri anlamına gelir.

Bir kişi, "Brokolimin sapını, başı daha az ağırlığa sahip olduğu ve daha az tuttuğu için her zaman kırarım" yorumunu yaptı.

Bir diğeri de şöyle yazdı:

Sapları bırakıyorlar ki daha hafif olsun, böylece paraları yetsin.

Üçüncü bir kişiyse "Bu kadar çok ödüyorsanız, sadece istediğiniz kısmını almanızı anlarım" dedi.

Bir TikTok kullanıcısı, yerel manavlarının da brokoli satın almaya kural koyduğunu öne sürdü.

Bu kullanıcı "Yerel manavımızda brokoli saplarını koparırsanız iki katını ödeyeceğinizin yazdığı bir tabela var" diye yazdı.

Coles sözcüsü, news.com.au'ya yaptığı açıklamada müşterilerin brokolileri satın almadan önce saplarını koparmasının "hayal kırıklığı" yarattığını söyledi.

Sözcü, "Tüm sebze yenilebilir ve besin değeriyle dolu olduğundan, az sayıda müşterinin mağazalarımızdaki brokoli saplarını kopardığını duymak hayal kırıklığı yaratıyor" dedi.

Birlikte Sıfıra stratejimizin bir parçası olarak, müşterileri taze ürünlerinden en iyi şekilde nasıl yararlanabilecekleri konusunda eğiterek gıda israfını en aza indirmenin yolları üzerinde çalışmaya devam edeceğiz.

Curtis Stone'un ana malzeme olarak soyulmuş brokoli sapını kullandığı tarifi harika bir örnek.

Kaynak: Independent Türkçe