Avustralya'da eski Başbakan Turnbull koronavirüse yakalandı

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyuran Turnbull, "Yüz binlerce Avustralyalı gibi benim de Kovid-19 testim pozitif çıktı." ifadesini kullandı.

Liberal Partiden 2015-2018 arasında Avustralya'nın 29'uncu başbakanı olarak görev yapan Turnbull paylaşımında, "Semptomlar şu ana kadar orta düzeyde. Bu pandemi ve özellikle bu son dalga, sağlık çalışanlarımızı büyük baskı altına aldı. Lütfen kibar ve düşünceli olun." ifadesine yer verdi.

Hazine Bakanı Josh Frydenberg de Kovid-19'a yakalandığını açıklamış ve ailece karantinaya girdiklerini duyurmuştu.

Kovid-19'un delta ve omicron varyantlarının etkisindeki Avustralya'da, dün kaydedilen 78 bin 166 vakanın ardından bugün de 115 bin 984 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Koronavirüsün en fazla etkili olduğu eyaletlerden Yeni Güney Galler'de 9, Victoria'da 9, Güney Avustralya'da 5 ve Queensland'a 2 kişinin daha virüsten ölmesiyle ülkedeki toplam can kaybı 2 bin 334'e yükseldi.

Aktif vaka sayısının 500 bine yaklaştığı ülkede, hastanede yatan 3 bin 439 kişiden 882'si yoğun bakımda tedavi görüyor.

Ülkede virüsün ilk tespit edildiği 25 Ocak 2020'den bu yana Avustralya genelinde virüse yakalananların sayısı da 877 bin 902'ye çıktı.

Kovid-19 aşısının hatırlatma dozlarını uygulamaya başlayan ülkede, çift doz aşı yaptıranların oranı yüzde 90,8, tek doz aşı olanların oranıysa yüzde 93,6.