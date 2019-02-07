Avustralya'da İslami İlimler Enstitüsü kuruldu

İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları Avustralya Eğitim Başkanlığı tarafından Melbourne'de kurulan İslami İlimler Enstitüsü, ilk etapta eğitim vereceği öğrencileri seviye tespit sınavına tabi tuttu.

Avustralya'nın Melbourne kentinde faaliyet gösteren İlim Koleji ana kampüsünde eğitim verecek olan İslami İlimler Enstitüsü, ilk etapta 6'sı kız, 4'ü erkek 10 öğrencileri için bilgilendirme toplantısının ardından seviye tespit sınavı düzenledi.

Kur'an-ı Kerim, ilmihal bilgileri ve İslam tarihi gibi konuların sorulduğu seviye tespit sınavında başarılı olan öğrenciler üç yıl eğitim görecek.

Test sonuçlarına göre bilgi seviyesi yeterli bulunmayan öğrenciler ise hazırlık sınıfına alıncak ve kursa başlayacak duruma gelmeleri için eğitim verilecek.

Pazartesi eğitime başlayacak İslami İlimler Enstitüsü Koordinatörü Celal Varsan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedeflerinin ülkedeki İslam toplumuna hizmet verecek donanımlı elamanlar yetiştirmek olduğunu söyledi.

Enstitüde yetiştirecekleri öğrencilerin belli bir altyapısı olan kişilerden oluştuğunu dile getiren Celal Varsan, "Buradaki amaç İslami ilimler noktasında altyapısı olan kardeşlerimize, daha üst seviyede İslami bilgilerin verilmesi ve o bilgilere ulaşılırken de hangi kaynaklardan istifade edileceği, nasıl bir yol takip edileceği noktasında usulü de öğretmeyi amaçlayan bir program bu." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin, enstitüde İslam'ın temelini oluşturan Kur'an ve sünnetten nasıl faydalanacaklarını öğrenmenin yanı sıra İslami ilimler alanında kendilerini yetiştireceklerini vurgulayan Varsan, gelecek nesillerin İslam'ı doğru kaynaklardan öğrenmeleri açısından kursun önemli bir işlevi yerine getireceğini söyledi.

Bireysel olarak İslami ilimlerle donanımlı hale gelecek mezunların Avustralya'daki Müslüman topluma önemli katkılar yapacağının altını çizen Varsan, şunları kaydetti:

"Temennimiz, buradan mezun olacak, bu kursu bitirecek kardeşlerimizin, başta teşkilatımızın eğitim merkezlerinde değerlendirilmesi, camilerimizde imam ya da hatip şeklinde değerlendirilmesi yani bir noktada Avustralya'daki İslam toplumunun geleceğinin tesisi, İslami açıdan tesisinin başlangıcı olacak bu kurs inşallah.’’

Seviye testi çıkışında enstitünün açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren ilk öğrencilerinden Serap Siper, Avustralya'daki insanları tanıyan, kültürü bilen yetişmiş insanlara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Siper, "Toplumun gidişatından kendini sorumlu tutan, devamlı ilahi müşahede altında olduğu bilincinde yaşayan insana ihtiyaç var. Bunun için de bu İslam enstitülerine hatta fakülte seviyesinde de olursa, ileride inşallah olur, buna burada ihtiyaç var. Rabbim muvaffak etsin. Biz bir adım attık, hayırlısı inşallah." dedi.

İlahiyat Fakültesi mezunu akademisyenlerin görev yapacağı İslami İlimler Enstitüsünde öğrencilere 3 yıl boyunca haftada 2 gün 6 saat ders verilecek.

Kaynak: AA