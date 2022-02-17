Avustralya'da "köpek balığı" alarmı: 13 plaj kapatıldı
Avustralya'nın Sydney kenti açıklarında 1963 yılından bu yana gerçekleşen ilk ölümcül köpek balığı saldırısının ardından 13 plaj kapatıldı.
Avustralya 17.02.2022, 08:19
Avustralya'da dün öğleden sonra bir yüzücü, köpek balığı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.
Polis, ölen yüzücünün ceset kalıntılarını ararken hakkında uyarı yayımladığı belirli plajları kapattı.
Bölgedekilerden, Bronte, Tamarama, Bondi, Coogee, Clovelly, South Maroubra, Little Bay, Malabar/Long Bay, La Perouse, Wanda, Elouera, kuzey Cronulla ve Cronulla plajlarında yüzmemeleri istendi.
Ambulans yetkilisi Lucky Phrachnanh, köpek balığı saldırısına uğrayan yüzücü için, "Saldırı sonucu feci şekilde yaralanmıştı. Olay yerine vardıklarında sağlık personelinin yapabileceği bir şey kalmamıştı." diye konuştu.
Söz konusu olay, 1963'ten bu yana Sydney sularındaki ilk ölümcül köpek balığı saldırısı olarak kayıtlara geçti.
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