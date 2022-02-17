Avustralya'da "köpek balığı" alarmı: 13 plaj kapatıldı

Avustralya'da dün öğleden sonra bir yüzücü, köpek balığı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

Polis, ölen yüzücünün ceset kalıntılarını ararken hakkında uyarı yayımladığı belirli plajları kapattı.

Bölgedekilerden, Bronte, Tamarama, Bondi, Coogee, Clovelly, South Maroubra, Little Bay, Malabar/Long Bay, La Perouse, Wanda, Elouera, kuzey Cronulla ve Cronulla plajlarında yüzmemeleri istendi.

Ambulans yetkilisi Lucky Phrachnanh, köpek balığı saldırısına uğrayan yüzücü için, "Saldırı sonucu feci şekilde yaralanmıştı. Olay yerine vardıklarında sağlık personelinin yapabileceği bir şey kalmamıştı." diye konuştu.

Söz konusu olay, 1963'ten bu yana Sydney sularındaki ilk ölümcül köpek balığı saldırısı olarak kayıtlara geçti.