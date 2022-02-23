Avustralya'da küçük uçak düştü
Victoria eyaletinin Gippsland bölgesinde bir küçük uçağın düştüğü, kazada pilotun yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Avustralya 23.02.2022, 08:11
Victoria Eyalet Polisinden yapılan açıklamaya göre, içinde sadece pilotun bulunduğu küçük uçak bilinmeyen nedenle Gippsland bölgesinde engebeli arazide boş alana düştü.
Uçağın yerel saat ile 07.15'te düştüğünü açıklayan polis, kimliği henüz belirlenemeyen pilotun olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.
Polisin, uçağın düşüş nedenini belirlemek için başlattığı soruşturma devam ediyor.
9
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü