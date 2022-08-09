Avustralya'da Nazi sembollerini suç sayan bir yasa tasarısı kabul edildi

Avustralya'da parlamentonun alt kanadında görüşülen, gamalı haç gibi Nazi sembollerinin sergilenmesini suç sayan yasa tasarısı kabul edilirken; Budist, Hindu, Jain ve diğer inanç toplulukları için eski ve kutsal bir sembol olduğundan gamalı haçın sadece dini ve eğitim amaçlı kullanımına izin verileceği bildirildi.

Söz konusu yasayı çiğneyecek kişilerin 12 ay hapis veya 11 bin Avustralya doları para cezasıyla karşı karşıya kalması beklenirken, şirketlere 55 bin Avustralya doları para cezası verilecek.

Nazi bayraklarının sergilendiğine dair 31 rapor alındı

Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer, Nazi gamalı haçlarının Yahudi inancına mensup olanlar da dahil olmak üzere topluma zarar verdiğini söyledi.

Eyalet Polisi, 2020'de Nazi bayraklarının sergilendiğine dair 31 rapor alındığını açıkladı.

Söz konusu tasarının yasalaşması için parlamentonun üst kanadından geçmesi gerekiyor.

Victoria, gamalı haçı yasaklayan ilk eyalet

Ülkenin en kalabalık ikinci eyaleti Victoria, haziranda Nazi gamalı haçlarının halka açık alanda sergilenmesini yasaklayan yasayı kabul eden ilk eyalet olmuştu.

Eyalette, Nazi gamalı haçını sergileyenler 22 bin Avustralya doları para ve 12 ay hapis cezası ile karşı karşıya kalıyor.

Queensland ve Tazmanya eyaletlerinde de benzer yasaların çıkarılması gündemde. Bu iki eyalette de söz konusu yasaların kabul edilmesi halinde ülkenin 8 eyaletinin yarısında Nazi sembollerinin sergilenmesi yasak olacak.