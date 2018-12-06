Avustralya'da Noel için silah hediyesi reklamı verildi

Avustralya'da Noel hediyesi olarak silah tanıtımı yapan Billboard toplum tarafından tepki ile karşılandı.

Yerel bir silah deposu reklamını yapan Loganlea Road'daki yeni bir reklam panosu, yaklaşan Noel için bir tabanca fotoğrafı ile "Bu yıl ağacınızın altında ne var?" sloganı yazdırdı

Queensland Polis Komiseri Ian Stewart, reklamın topluluğa yanlış mesaj gönderdiğini ve kaldırılması gerektiğini söyledi. Stewart reklamın Amerika Birleşik Devletleri'nde dikkat çekici görünebilecek bir şey olduğunu, ancak Avustralya'da olmadığını söyledi. "Biliyorum ki, özgür konuşma dünyasında yaşıyoruz ve muhtemelen o reklam panosunda yasadışı bir şey olmadığını biliyorum, ancak bu şekilde reklam verecek işletmelerin olduğunu üzüyor" dedi.

Aynı mağaza Bruce karayolu üzerinde bir pano yerleştirildi sözlerle en büyüğünden en küçüğüne kadar mermi sıra ekrana bu yılın başlarında Sunshine Coast yakınındaki: "Boyut önemlidir"

Reklam Standartları Bürosu (ASB) , mermi ilan panosu ile ilgili az sayıda şikayet aldığını söyledi. Bir ASB sözcüsü, "Eğer şikâyetler etik kuralların altında bir sorun ortaya çıkarsa, bir dava açılacaktır." Dedi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net