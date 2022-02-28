Avustralya'da sel: 7 ölü

Avustralya'nın Queensland eyaletlerinde hafta sonundan itibaren etkili olmaya başlayan yoğun yağışların neden olduğu sellerde 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Queensland Eyalet Acil Servis (SES) tarafından yapılan açıklamaya göre, bölgedeki nehirlerin taşması sonucunda oluşan sel sularına kapılan 7 kişi hayatını kaybederken sellere kapıldıkları görülen 5 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Eyaletteki en büyük nehirlerden biri olan Brisbane Nehri’ndeki su seviyesinin zirveye ulaşması sonucunda, binlerce evin sular altında kaldığını açıklayan SES, nehrin geçtiği bölgelerde yaşayanların tahliye edilmesinin de sürdüğünü bildirdi.

Eyalette yaklaşık 18 bin ev sular altında kaldı

Queensland Başbakanı Annastacia Palaszczuk, Brisbane Nehri'nin 3,85 metre yüksekliğe ulaşmasıyla bölgede yaklaşık 18 bin evin sular altında kaldığını söyledi.

Başbakan Palaszczuk, "Gympie kentinde etkilenen yaklaşık 3 bin 600 evimiz var. Brisbane'da da 15 bin kadar evin etkilendiğini tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Şiddetli yağışlar altında dün gecenin acil durum ekipleri için en yoğun gece olduğunu anlatan Queensland İtfaiye ve Acil Servisler Komiseri Greg Leach, bu sabah da hala bir dizi kurtarma operasyonunun devam ettiğini belirtti.

Acil servislerin gecede 2 bin 200 yardım çağrısı aldığını anlatan Greg Leach, Brisbane, Gold Coast ve Beenleigh bölgelerinde 113 su kurtarma operasyonu gerçekleştirdiğini söyledi.

Brisbane ve Gympie kentleri afet bölgeleri ilan edildi

Eyalet Afet Koordinatörü Steve Gollschewski, Binlerce evin sular altında kaldığı Queensland eyaletinin başkenti Brisbane ve Gympie kentlerinin afet bölgesi ilan edildiğini açıkladı.

Başkentteki koşulların son derece tehlikeli olduğunu açıklayan Gollschewski, başkentin ani su baskını, birden fazla yol kapanması, toprak kayması ile karşı karşıya olduğunu ayrıca nehirler ile derelerin suları altında kalan demiryolu ağının kapalı olduğunu söyledi.

Queensland'de binden fazla okul kapalı

Sel suları altındaki çok sayıda yolun ulaşıma kapalı olduğu Güneydoğu Queensland’deki 1000'den fazla okul eğitime kapalı tutuluyor.

Eyaletteki kötü hava şartlarının bugünde devam etmesini bekledikleri açıklayan meteoroloji bürosu, sel sularıyla doluluk oranları zirveye çıkan nehirlerin geçtiği bölgelerdeki vatandaşları ani su baskınlarına dikkatli olmaya çağırdı.