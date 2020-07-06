Avustralya'da toplu konutlardaki dışarı çıkma yasağı uzayabilir

Avustralya'nın Victoria eyaletinde 2 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle ülke genelindeki can kaybı 106'ya yükseldi.

Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, düzenlediği basın toplantısında, eyaletteki Kovid-19 nedeniyle yaşanan can kayıpları ve yeni vakalardaki artışla ilgili açıklamada bulundu.

Başbakan Andrews, eyaletin başkenti Melbourne'da son 24 saatte yapılan testlerde 127 kişinin daha Kovid-19'a yakalandığını ve virüse yakalanan 60 ve 90'lı yaşlardaki 2 erkek hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yaşanan can kaybıyla eyalette Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 22'ye, Avustralya genelinde 106'ya yükseldi.

Bugün kaydedilen 127 yeni vakanın virüsteki artışın sürdüğünü gösterdiğini belirten Başbakan Andrews, Kovid-19'un görülmeye başladığından itibaren eyalette 950 binden fazla kişiye test yapıldığını ve bugün itibariyle aktif vaka sayısının 645'e yükseldiğini söyledi.

- Toplu konutlardaki dışarı çıkma yasağı uzayabilir

Başbakan Andrews, Melbourne'da virüsün yayıldığı tespit edildikten sonra karantinaya alınan yaklaşık 3 bin kişinin yaşadığı devlete ait 9 apartmandan oluşan toplu konutlardaki 5 günlük evden çıkma yasağının uzayabileceğini söyledi.

Eyaletteki 127 vakadan 16'sının söz konusu apartmanlarda olduğunu açıklayan Andrews, bugüne kadar 53 kişinin virüse yakalandığı apartmanlardaki yasağın 14 güne çıkabileceğini duyurdu.

Yeterli süre verilmeden evden çıkış yasağı getirilen apartmanlara yönelik uygulama Avustralya kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

Kentte 12 farklı posta koduyla "sıcak bölgeler" olarak tanımlanan virüsün yoğun olarak görüldüğü 38 semtte "egzersiz ve tedaviye gitmek, okula veya işe gitmek, bakım sorumluluklarını yerine getirmek, yiyecek ve diğer temel malzemeleri satın almak" haricinde sokağa çıkılması yasaklanmış durumda.

- Yeni Güney Galler ve Victoria eyalet sınırları kapatılacak



Victoria eyaletindeki Kovid-19 vakalarındaki artışın sürmesi üzerine Avustralya Başbakanı Scott Morrison ve NSW Eyalet Başbakanı Gladys Berejiklian ile istişare yaptıklarını, NSW-Victoria sınırlarının yarın gece yarısından itibaren kapatılacağını açıkladı.

Eyalette virüse karşı mücadele veren birimlerin görevlerine konsantre olması için sınır kapatılmasının NSW tarafından denetleneceğini dile getiren Andrews, "Yapılacak en iyi şeyin sınırı kapatmak olduğunu kabul ettik. Geniş anlamda virüsün yayılmasını durdurmak için bize yardımcı olacağını düşündüğüm önlemlerden biri." ifadelerini kullandı.

Avustralya'da Kovid-19'un yayılmasına karşı alınan önlemler kapsamında diğer eyalet ve bölgeler sınırlarını kapatmış ancak NWS ve Victoria Başbakanları sınırların kapatılmasına gerek olmadığını savunmuştu.

Yarın gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek yasakların ne zaman sona ereceği hakkında tarih verilmedi ancak çalışma ve tıbbi yardım gibi zorunlu hallerde yetkililerden izin alınması kaydıyla, eyaletler arası geçişe izin verileceği belirtildi.

Kovid-19'dan 106 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 2 milyon 713 binden fazla kişiye yapılan test sonucunda virüse yakalanan 8 bin 583 kişiden 7 bin 399'unun iyileştiği kaydedildi.

Kaynak: AA