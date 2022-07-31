Avustralya'da uzay çöpü bir koyun çiftliğine düştü

Çin'in 24 Temmuz'da uzay istasyonu inşası için fırlattığı Uzun Yürüyüş 5B roketinin kontrolsüzce Dünya atmosferine yeniden girmesi gündemi yaklaşık bir haftadır meşgul ediyordu.

Uzmanlar roket enkazının yerleşim yerlerine isabet etmesinden ve can kaybına ya da maddi zarara neden olmasından endişelenirken, roketin Hint Okyanusu'na düşmesiyle derin bir nefes aldı.

Öte yandan bu esnada uzay çöpleriyle ilgili endişe verici bir haber de Avustralya'dan geldi.

Yeni Güney Galler'de yaşayan bir çiftçi, koyunların olduğu çitli arazinin bir köşesinde devasa bir uzay aracı parçası gördük.

ABC News'in bildirdiğine göre, yaklaşık 8 metrelik yapı, atmosferde epey yol yapmış gibi görünüyordu. Uzmanlar, bu parçanın bir zamanlar SpaceX'in Dragon uzay aracına ait olduğunu tahmin ediyor.

SpaceX, bugüne dek birkaç Dragon aracı üretti ve Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronotları taşımada kullandı. Bunlardan ilki 2020'deki görevde kullanılmıştı.

Bulunan parçanın 2020'deki göreve ait olması ihtimal dahilinde. Ancak uzay firmasından henüz açıklama gelmedi.

Avustralya Ulusal Üniversitesi'nde astronomi alanında araştırma görevlisi Brad Tucker, olayı Twitter hesabından duyurdu.

Tucker, "Yeni Güney Galler'deki Dalgety bölgesinden yeni döndüm" diye yazdı:

SpaceX Crew-1 kapsülünün parçalarının Yeni Güney Galler kırsalında bir çiftliğin birkaç noktasına düştüğünü doğrulamakla meşguldüm.

Olay yerinde çekilen fotoğraflarda Tucker ve yerel sakinlerin kömürleşmiş kalıntılarla poz verdiği görülüyor.

Swinburne Teknoloji Üniversitesi'nden gökbilimci Rebecca Allen, "Bunun gibi parçalar çoğunlukla atmosferde yanacak şekilde tasarlandı ama büyük parçalar öyle değil" ifadelerini kullandı:

Bu çok endişe verici ve yörüngedeki enkazı takip etmenin kritik olduğunu gösteriyor.

Kaynak: Independent Türkçe, ABC, Futurism