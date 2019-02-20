Avustralya'daki Uygur'dan hükümete 'ailemi kurtarın' çağrısı

Çin'deki eşinin ve oğlunun güvenliğinden korkan Uygur asıllı Avustralyalı, ulusun diplomatlarını ailesinin zulümden kaçınmak için Çin'den çıkmalarına yardım etmeye çağırdı.

Güvenlik nedeniyle ismini vermeyen, oğlunun Avustralya vatandaşı olarak tanınması için geçen yılın sonunda İdari Temyiz Mahkemesi'ne (AAT) acil bir başvuru yaptı. Başlangıçta İçişleri Bakanlığı, çocuğu için vatandaşlık başvurusunu reddetti, ancak AAT bu kararı geçen sene sonunda bozdu. Çocuğa resmi olarak Şubat ayı başında Avustralya vatandaşlığı verildi.

Geçen ilkbahardan bu yana birkaç yüz bin ve muhtemelen bir milyondan fazla etnik azınlık - çoğunlukla Uygur - Sincan'da kitlesel gözaltı tesislerinde yeniden eğitim kamplarında tutuluyor.

Avustralyalı baba, aynı zamanda Uygur olan karısını, Ağustos 2017 sonunda oğullarını doğurmadan önce, aileye para kazanmak için Avustralya'ya gittiğinden beri göremedi. Adamın ailesi ve küçük oğluyla tek bağlantısı, Çince mesajlaşma platformu "WeChat" aracılığıyla oldu.

Çocuk Çinli bir aileye evlatlık verilmiş

Ailesini ziyaret etmek için vize başvurusunun Çinli yetkililer tarafından geri alındığını ve karısına, oğlunun ondan alınacağını ve bir çocuğu aldıktan sonra Çinli bir aileye evlat edildiğini söyledi.

Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı (DFAT), "ailesi Çin'de olan Avustralyalıya konsolosluk yardımı sağladıklarını" ancak gizlilik yükümlülüklerini öne sürerek daha fazla yorum yapmadıklarını söyledi.

Avustralya, Çin Hükümeti'nin Sincan eyaletinde kurduğu geniş kapsamlı yeniden eğitim kampları ağı hakkında giderek daha fazla endişe duymaya başladı.

Avustralya, 1 milyon civarında etnik Müslümanın zorla gözaltında tutulduğunu tahmin ediyor, ancak rakamın doğrulanması zor.

Geçen yıl DFAT yetkilileri, Senato’nun tahmin komitesine Çin kamplarında üç Avustralya vatandaşının tutulduğunu söyledi . Ancak yerel Uygur toplumundaki eylemciler, 17 Avustralya vatandaşının hala Sincan'da Çin tarafından gözaltında tutulduğunu söylüyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net, abc.net.au