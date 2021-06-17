Avustralya'dan AstraZeneca kararı

Avustralya, AstraZeneca aşısını 60 yaş üstü ile sınırlandırıyor. Ülkede iki kişi, aşı uygulandıktan sonra nadir görülen kan pıhtılaşması yüzünden hayatını kaybetti.

Avustralya hükümeti, bu gelişme karşısında perşembe günü AstraZeneca aşısı için önerilen yaşı 60'a yükseltti. Karar en son 52 yaşındaki bir kadının iğneyi aldıktan sonra beyninde kan pıhtısı oluşup ölmesinden sonra geldi. Bu, ülkede AstraZeneca aşısına bağlı ikinci ölüm vakası oldu.

48 yaşında bir kadın da benzer sorunlar nedeniyle Nisan ayında hayatını kaybetmişti. O zaman hükümet, aşının yalnızca 50 yaşın üzerindeki kişilere vermeye başlamıştı.

Sağlık Bakanı Greg Hunt, hükümetin "insanların sağlığını ve güvenliği her şeyin üstünde tuttuğunu" söyledi ne var ki, şimdiye kadar ülkenin 25 milyonluk nüfusunun sadece yüzde 3'ü virüse karşı tam olarak aşılandı.

50 milyon doz daha üretilecek

Avustralya'da 60 yaşın altındaki herkesin, bunun yerine kullanımı onaylanmış diğer tek aşı olan BioNTech-Pfizer aşısını yaptırması isteniyor. Hükümet, ABD yapımı Moderna aşısını yakında onaylayacağını duyurdu.

Avustralya, AstraZeneca'ya büyük yatırım yaptı ve geliştirme aşamasında olan bir fabrika 50 milyon doz üretecek.

Ülkede aşıları uygulama sorumluluğu eyaletlere bırakılmıştı ancak perşembe günü, aşılama yavaş ilerlediği için kamuoyunda büyüyen tepki nedeniyle "Aşı Kalkanı Operasyonu" adı verilen bir programa geçildi ve programın başına da bir ordu subayı atandı.

Avustralya salgınla nasıl başa çıktı?

Avustralya, sınırlarını çoğu yabancı yolcuya kapattı ve virüsün yayılmasını kontrol altına almak için sokağa çıkma yasağı, hızlı temas takibi ve güçlü sosyal mesafe kuralları uyguladı.

Melbourne geçen hafta dördüncü karantinadan çıktı. Şehirlerde birkaç vaka ortaya çıktıktan sonra bile alarma geçiliyor

Avustralya'daki yüksek teyakkuz seviyesi nedeniyle, ülkede pandeminin başlangıcından bu yana 30 binden az vaka ve sadece 910 ölüm oldu.

Kaynak: Euronews