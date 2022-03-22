Avustralya'dan internet şirketlerine "dezenformasyon" kontrolü

Avustralya, çevrim içi ortamda yanlış bilgi paylaşımına ve bilgi çarpıtmalara yönelik yeni adımı hayata geçiriyor.

Buna göre, internet şirketleri, dezenformasyonla ilgili verileri Avustralya İletişim ve Medya Kurumu (ACMA) ile paylaşmaya zorlanabilecek.

Avustralya İletişim Bakanı Paul Fletcher, konuya ilişkin açıklamasında, "Dijital platformlar, sitelerinde bulunanların sorumluluğunu almalı; zararlı veya yanıltıcı içerik göründüğünde harekete geçmelidir." ifadesini kullandı.

ACMA, Avustralyalıların, yanlış bilgi paylaşımını çoğunlukla Facebook ve Twitter gibi platformlarda gördüğüne dikkat çekti.

Facebook, Avustralya'da 2019'dan 2020'ye kadar 4 dezenformasyon kampanyasının kaldırıldığını duyurmuştu.