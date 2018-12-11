Avustralya'dan provokatif Kudüs kararı

Avustralya hükümetinin Kudüs'ü yarın İsrail'in başkenti olarak resmen tanıyacağı açıklandı. Büyükelçiliğin Kudüs’e taşınmasının 200 milyon dolarlık yüksek maliyet nedeniyle daha sonra gerçekleştirileceği kaydedildi.

Büyükelçilik yerine Kudüs’te geçici bir ikametin kurulacağı ifade ediliyor.

Üst düzey hükümet kaynakları Avustralya medyasına verdikleri demeçte, Başbakan Scott Morrison kabinesinin bugün yapılacak görüşmelerin ardından karar alacakları yarın da alınacak kararın açıklanacağı belirtildi.

Başbakan Morrison, ekim ayında yaptığı açıklamada ABD yönetiminin Kudüs kararını desteklediklerini açıklayarak, Kudüs konusunda Washington yönetimini takip edebileceklerini açıklamıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2018, 16:05