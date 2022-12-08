Avustralya, dün serbest bırakılan Bali bombacısının takip edilmesini istedi

"Umar Patek" olarak da bilinen Alizein'in, dün şartlı tahliye edilmesine ilişkin ABC News'e konuşan Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles, Patek'in erken tahliyesine karşı olduğunu belirtti.

Marles, 2002'de gerçekleştirilen Bali saldırılarında hayatını kaybedenlerin yakınları için, Patek'in tahliyesinin yapıldığı günün zor bir gün olduğuna dikkati çekerek, Patek'in Endonezya hükümetince takip edilmesini istedi.

Tutuklu bulunduğu hapishaneden tahliye edilen Patek, Bali'de 2002'deki gece kulübü saldırılarında 88'i Avustralyalı 202 kişinin ölümüne yol açan bombaların yapımına yardım etmekten suçlu bulunmuştu.

Patek'in toplam 33 aylık ceza indirimi alması, ulusal ve uluslararası basında tepkiyle karşılanmıştı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Patek'i "iğrenç" olarak nitelemiş ve mahkumun erken tahliyesinin, Bali bombalamalarından doğrudan etkilenen Avustralyalılar için daha fazla sıkıntıya neden olacağını ifade etmişti.