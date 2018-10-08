Avustralya Endonezya'ya yardım miktarını yükseltti

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, yaptığı yazılı açıklamada, Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunami felaketinden etkilenenlere yaptıkları yardımı artıracaklarını duyurdu.

Yaklaşık 65 bin evin tamamen yıkıldığı veya hasar gördüğü bölgede bin 500’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Payne, afetzedelerin ihtiyaçlarına yönelik hazırladıkları 4,5 milyon dolarlık ek yardımla toplam rakamı 10,25 milyon dolara çıkardıklarını söyledi.

Avustralya Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçaklarının halihazırda insani yardım malzemelerinin taşınmasında görev aldığını belirten Payne, ‘‘Bu ek destek, acil ihtiyaçlara cevap vermek, kurtarma çabalarına yardımcı olmak için sağlık ve lojistik yardımların ulaştırılmasını sağlamada kullanılacak.’’ dedi.

Sulawesi Adası'ndaki depremde bin 944 kişi hayatını kaybetmişti

Kaynak: AA