Avustralya Hamas'ı "terör örgütü" ilan etti

20 senedir Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları'nı "terör örgütü" olarak tanımlayan yönetim, bugün ise listeyi bütün yapıyı içine alacak şekilde genişletti.

Böylece Avustralya da ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere gibi Hamas'ı "terör örgütü" olarak tanıyan taraflar arasına katıldı.

Avustralya İçişleri Bakanı Karen Andrews, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Terörist grupların nefret dolu ideolojilerine ve bu ideolojiyi destekleyenlere Avustralya'da yer yok." ifadesini kullandı.

Avustralya'da bir organizasyonu "terör örgütü" ilan etmek, o organizasyona herhangi bir şekilde destek vermeyi yasadışı hale getiriyor.

Mepa News