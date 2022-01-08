Avustralya Hazine Bakanına koronavirüs bulaştı

Twitter hesabından Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyuran Bakan Frydenberg, ailesiyle birlikte kendilerini tecride aldıklarını açıkladı.

Paylaşımında Kovid-19’un bilinen belirtilerini yaşadığını belirten Frydenberg, "Düşüncelerim Kovid-19 olan herkesle birlikte. Bu zor bir zaman ama bunu da aşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Frydenberg’e geçmiş olsun dileklerini ileten ve paylaşımın altına yorumda bulunan ana muhalefetteki İşçi Partisi Gölge Hazine Bakanı Jim Chalmers, ‘‘Bunu duyduğuma üzüldüm Josh. Hızlı iyileşmen için en iyi dileklerimi gönderiyorum.’’ ifadelerini kullandı.

Frydenberg ve ailesinin kötü bir şekilde etkilenmemesini umduğunu söyleyen İşçi Partisi Gölge Maliye Bakanı Katy Gallagher’de Frydenberg’e "kısa sürede iyileşmesi" dileğinde bulundu.

Kovid-19’un Delta ve Omicron varyantlarının etkisindeki Avustralya’da, virüsün ilk görüldüğü günden bu yana 761 bin 926 kişi virüse yakalanırken 2 bin 319 Avustralyalı hayatını kaybetti.

Aktif vaka sayısının 381 binin üzerine çıktığı ülkede, hastanede yatan 3 bin 979 kişiden 344’ü yoğun bakımda tedavi görüyor.

Dün 78 binden fazla yeni vaka bildirilen ülkede, salgının bu hızla yayılması durumunda vaka sayılarının 100 binin üzerine çıkabileceği belirtiliyor.