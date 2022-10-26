Avustralya, İngiltere'ye asker gönderiyor

ABC News'ün haberine göre, Başbakan Anthony Albanese, yaptığı açıklamada, 70 Avustralya Savunma Kuvvetleri personelinin, Ukrayna askerlerini eğitmek için İngiltere'de çok uluslu bir eğitim programına katılacağını belirtti.

Askerlerinin Ukrayna'da bulunmayacağının altını çizen Albanese, "Özgürlük ve demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Albanese, "operasyonel güvenlik" gerekçesiyle söz konusu konuşlandırmanın tarihine dair bir bilgi paylaşmadı.

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles da "Rusya'nın yersiz ve hukuksuz saldırganlığına karşı, askerlerimiz Ukraynalı dostlarımızı hazırlamak üzere, İngiltere'de düzenlenen kapsamlı eğitimin bir parçası olarak görev alacak." dedi.

Öte yandan, Avustralya hükümetinin, Rus askerlerinin geri püskürtülmesi için Ukrayna'ya daha fazla Bushmaster adlı zırhlı araç göndereceği bilgisi paylaşıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 1 Nisan'da, "Ukrayna'ya önemli ölçüde yardımcı olabilecek çok iyi zırhlı personel araçlarınız, Bushmasterlarınız var. Bunu bizimle paylaşma fırsatınız varsa çok minnettar oluruz." sözleriyle zırhlı araç talebinde bulunmuştu.

Avustralya'da ürettiği Bushmaster araçlarının Ukrayna'ya hava yoluyla gönderileceğini aktarmıştı.